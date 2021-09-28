Украине стоит продлить сроки действующей программы с МВФ на 6-9 месяцев, - глава НБУ

"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше".

Во время переговоров о получении кредита по программе stand-by с Международным валютным фондом Украина будет обсуждать возможность ее продления.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"С 21 сентября в Украине в виртуальном режиме работает миссия МВФ . Национальный банк выполнил все структурные маяки, закрепленные за учреждением в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ . Согласно первоначальному графику, следующий транш - 500 млн. специальных прав заимствований (англ. Special drawing rights, SDR - резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в виде записей на банковских счетах, - LB.ua), что чуть более $700 млн. Однако по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована", - сказал он .

"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью - именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой пересмотры.

И уже сейчас, договариваясь о продлении текущей программы, Украине нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет", - добавил Кирилл Шевченко.

Глава Нацбанка отметил, что для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ , а также выразил надежду, что решение Исполнительного Совета МВФ будет принято в течение первой недели ноября.

Напомним, что премьер Денис Шмыгаль в середине сентября заявил, что размер транша МВФ для Украины должен составить 750 млн долларов.

Действующая 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020-го, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину завершился без решения о пересмотре программы stand-by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.