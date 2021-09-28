Минюст выставил на продажу три бывших тюрьмы

Самая дорогая из них - Ковельская колония.

Минюст выставил на продажу три бывших тюрьмы
Ковельська виховна колонія
Фото: facebook.com/KovelskaVK

Министерство юстиции выставило на продажу три бывших тюрьмы: Ковельскую воспитательную колонию в Волынской области, Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 в селе Тростянец и Николаевскую исправительную колонию №50 в селе Держев Львовской области.

Об этом сообщил министр Денис Малюська в фейсбуке.

По его словам, аукционы могут состояться еще до конца осени.

Дороже всего продают Ковельскую колонию (земельный участок 4,86 га) - за 41,62 млн гривен. Николаевская колония (земельный участок 15,5 га) предлагается за 17,12 млн гривен, а тюрьма в Ивано-Франковской области (земельный участок 67 га) - за 7,86 млн гривен.

Напомним, что в начале июня Министерство юстиции продало Львовскую исправительную колонию №48, которая находилась на ул. Хуторивка, за 407,5 млн грн. Большую часть недвижимости приобрела группа компаний SoftServe. На полученные от продажи 48-й колонии деньги Минюст хочет построить новое СИЗО на ул. Уборочной во Львове.

Пока это единственный успешный кейс по приватизации бывших тюрем.

На продажу выставили также Ирпенский исправительный центр в Коцюбинском и Южную исправительную колонию (№51) в Одессе.

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