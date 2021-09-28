Городская власть Киева собралась инвестировать в добычу газа

Мэрия считает, что это один из путей сдерживания цены на отопление.

Городская власть Киева собралась инвестировать в добычу газа
Фото: energynews.com.ua

Городская власть Киева хочет инвестировать в добычу газа и предложила НАК "Нафтогаз Украины" рассмотреть такую возможность.

Об этом сообщается на сайте Киевгорадминистрации.

"Киевские теплоэнергетики являются одними из крупнейших потребителей природного газа в Украине. Ориентировочный объем использования газа коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» для обеспечения централизованного теплоснабжения и производства электрической энергии составляет 2,3 млрд куб. А стоимость этого энергоресурса является базовым фактором при расчете тарифов. Поэтому городская власть, учитывая письмо «Киевтеплоэнерго», готова начать работу в направлении инвестирования в отечественную добычу газа как один из путей сдерживания цены на тепловую энергию", - говорится в сообщении.

Власти Киева заявили, что пока не получили возражений со стороны "Нафтогаза" и готовы к более детальной проработке в рамках Украинского инвестиционного газового конгресса, который состоится 20-22 октября.

Напомним, что "Нафтогаз" предлагает производителям тепла и горячей воды трехлетний договор на поставку газа. Ценовое предложение к середине 2022 года составляет 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

"Киевтеплоэнерго" считает условия этого договора нерыночными, поскольку они предусматривают ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов ТКЭ.

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