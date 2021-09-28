Самые большие паникеры среди инвесторов — мужчины за 45 (исследование)

За падением на бирже часто следует паническая распродажа. Некоторые категории инвесторов подвержены ей больше других, пишет CNBC со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (МТИ).

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Когда акции падают, чаще всего свои активы продают мужчины старше 45, женатые мужчины с детьми и те, кто описывает себя как «человека с замечательным опытом инвестирования». Многие из них больше не возвращаются на биржу, теряя возможность заработать на восстановлении акций.

Мужчины более склонны к импульсивности

Аманда Клейман, специалист по финансовой терапии, считает, что инвесторы в этих категориях слишком эмоционально реагируют, когда их решения имеют эффект, противоположный их ожиданиям.

Большинство инвесторов склонны принимать решения под влиянием эмоций. Но выводы исследования МТИ совпадают с результатами других опросов, свидетельствующие о высшем склонность мужчин действовать импульсивно.

По мнению Клейман, женщины с меньшей вероятностью принимать серьезные решения спонтанно, ведь они часто сомневаются в правильности своей первой реакции.

У многие мужчин есть «иллюзия контроля»

Многие мужчины с раннего возраста учатся «разбираться самостоятельно», объясняет специалистка по финансовому планированию Тереза Бейли. Это может привести к появлению «иллюзии контроля», когда человек переоценивает свою способность влиять на развитие событий.

«Им иногда кажется, что если они разбираются в чем-то, они могут контролировать результат. К сожалению, на рынок влияет слишком много переменных», — комментирует эксперт.

И когда они теряют контроль, им трудно спрашивать у кого-то советы, ведь они считают, что должны решать свои проблемы самостоятельно.

Система противовесов

Клейман рекомендует инвесторам разработать систему противовесов, которая сдерживала бы их от эмоционального принятия решений. Например, проконсультироваться с коллегами или партнерами перед продажей акций.

Она также сомневается в возможности инвесторов точно спрогнозировать свои действия заранее. По ее мнению, люди поддаются панике гораздо чаще, чем они думают.