Самые большие паникеры среди инвесторов — мужчины за 45 (исследование)

За падением на бирже часто следует паническая распродажа. Некоторые категории инвесторов подвержены ей больше других, пишет CNBC со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (МТИ).

Самые большие паникеры среди инвесторов — мужчины за 45 (исследование)
Фото: gettyimages.com

Когда акции падают, чаще всего свои активы продают мужчины старше 45, женатые мужчины с детьми и те, кто описывает себя как «человека с замечательным опытом инвестирования». Многие из них больше не возвращаются на биржу, теряя возможность заработать на восстановлении акций.

Мужчины более склонны к импульсивности

Аманда Клейман, специалист по финансовой терапии, считает, что инвесторы в этих категориях слишком эмоционально реагируют, когда их решения имеют эффект, противоположный их ожиданиям.

Большинство инвесторов склонны принимать решения под влиянием эмоций. Но выводы исследования МТИ совпадают с результатами других опросов, свидетельствующие о высшем склонность мужчин действовать импульсивно.

По мнению Клейман, женщины с меньшей вероятностью принимать серьезные решения спонтанно, ведь они часто сомневаются в правильности своей первой реакции.

У многие мужчин есть «иллюзия контроля»

Многие мужчины с раннего возраста учатся «разбираться самостоятельно», объясняет специалистка по финансовому планированию Тереза Бейли. Это может привести к появлению «иллюзии контроля», когда человек переоценивает свою способность влиять на развитие событий.

«Им иногда кажется, что если они разбираются в чем-то, они могут контролировать результат. К сожалению, на рынок влияет слишком много переменных», — комментирует эксперт.

И когда они теряют контроль, им трудно спрашивать у кого-то советы, ведь они считают, что должны решать свои проблемы самостоятельно.

Система противовесов

Клейман рекомендует инвесторам разработать систему противовесов, которая сдерживала бы их от эмоционального принятия решений. Например, проконсультироваться с коллегами или партнерами перед продажей акций.

Она также сомневается в возможности инвесторов точно спрогнозировать свои действия заранее. По ее мнению, люди поддаются панике гораздо чаще, чем они думают.

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