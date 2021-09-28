Alibaba прекратит продажи оборудования для майнинга

С 8 октября китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba прекратит продажу оборудования для майнинга криптовалют. Об этом пишет РБК.

Alibaba прекратит продажи оборудования для майнинга
Фото: focus.ua

Решение компании

В компании подчеркнули, что приняли это решение из-за «нестабильных законов и правил, касающихся виртуальных валют и соответствующих продуктов».

Запрет коснется:

  • аппаратного оборудования для добычи криптовалют, такого как биткоин-майнеры;
  • обучающих материалов и программного обеспечения для майнинга.

Напомним

Ранее власти провинции Внутренняя Монголия в Китае конфисковали более 10 тыс. устройств для майнинга криптовалюты. К настоящему моменту в регионе уже закрыто 45 площадок по добыче цифровых активов.

В конце мая вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование майнинга и криптотрейдинга. После этого власти местных провинций начали запрещать добычу криптовалюты, а криптобизнес стал покидать страну.

На прошлой неделе Народный банк Китая опубликовал заявление о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции. Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптобиржи жителям страны.

Ранее «Минфин» писал, что доля Китая в мировом майнинге в этом году резко сократилась, а Казахстан вырвался на третье место.

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