На владельца австралийской энергоустановки Tesla Megapack подали в суд

Система накопления энергии Tesla Megapack на юге Австралии оказалась в центре судебного скандала. Управляющую компанию, которой принадлежит установка, обвиняют в невыполнении обязательств по обеспечению резервной подачи энергии в случае такой необходимости.

Построенная в Хорнсдейле в 2017 году установка Tesla Megapack, способная сегодня накапливать 189 мегаватт энергии, используется для поддержки местной энергосети в случае её перегрузки. Оператором установки, которая сегодня носит название резервной станции Hornsdale Power Reserve (HPR), управляет французская компания Neoen. Энергию система получает от соседней ветряной электростанции Hornsdale и служит в качестве запасного источника электричества в случае неполадок на местной угольной электростанции Коган-Крик. На момент своей постройки данная энергоустановка Tesla Megapack носила звание самой большой литий-ионной батареи в мире, пока титул не был отобран 300-мегаватной системой, кстати, тоже построенной компанией Tesla и тоже в Австралии. В июле на ней произошёл пожар.

На прошлой неделе регулятор оптовых рынков электроэнергии и газа в Австралии (Australian Energy Regulator, AER) сообщил, что подал иск в федеральный суд против Hornsdale Power Reserve (HPR) за систематическую неспособность в предоставлении «услуг по регулированию нагрузки на местную энергосеть» на протяжении четырёх месяцев летом и осенью 2019 года. Другими словами, резервная станция в указанный период времени не была способна обеспечить поддержку местной энергосети, когда основной источник электричества — угольная электростанция — была перегружена.

Источник изображения: ABC News

По словам регулирующего органа, первый зарегистрированный случай невыполнения HPR своих обязательств произошёл 9 октября 2019 года, когда на угольной электростанции Коган-Крик, одной из крупнейших в регионе, произошёл сбой. Оператор австралийского энергетического рынка (Australian Energy Market Operator, AEMO) обратился к HPR, чтобы та подала резервный запас энергии согласно оплаченному контракту. Однако запас мощности резервной станции оказался не таким, каким его рассчитывала получить AEMO, готовится в иске. Несмотря на то, что HPR обеспечила бесперебойную подачу энергии, данный факт инициировал начало расследования аналогичных инцидентов за период с июля по ноябрь 2019 года. В иске к HPR указывается, что неспособность обеспечивать обещанный уровень резервной энергии «создаёт риск для безопасности и стабильности местной энергосистемы».

«Поставщики резервной электроэнергии получают предоплату от AEMO, чтобы быть всегда наготове и обладать возможностью обеспечивать свои заявленные услуги. Мы считаем, что эти поставщики должны своевременно и в полной мере реагировать на запросы AEMO», — комментирует Клэр Сэвидж (Claire Savage), глава AER.

По данным Австралийского института за 2020 год, на станции Коган-Крик очень часто происходят разного рада неполадки. «Худшая индивидуальная генерирующая установка на Национальном рынке электроэнергии Австралии», согласно формулировке авторов доклада, снабжает электричеством до 80 % местного населения и последствия её выхода из строя могут оказаться очень значительными.

Владельцы резервной станции HPR заявляют, что с основной частью свои обязательств они справились. Согласно независимому анализу, лишь в одном 2019 году установка сэкономила австралийцам $116 млн на затратах по счетам. В этом отчёте также говорится, что на то время на её мощности приходилось от 12 до 15 % запаса энергии резервных станций в регионе.

Управляющий австралийским офисом Neoen Луи де Самбуси (Louis de Sambucy) в разговоре с изданием Motherboard отметил, что «разочарован решением AER инициировать судебное разбирательство, при этом без учёта нескольких недавних перебоев с электричеством, в ходе которых резервная станция Hornsdale в полной мере обеспечила критически важную поддержку местной энергосети».

«Hornsdale Power Reserve оказывает и будет продолжать предоставлять важные услуги в обеспечении поддержки австралийской энергосети и проводить активную совместную работу с регулятором», — добавил Самбуси.

В судебном иске австралийский регулятор требует наложения на Hornsdale финансовых штрафов, сумма которых не называется.



