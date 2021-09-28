За год с криптобирж вывели треть всех Ethereum. Почему это хороший знак

Аналитики из Santiment подсчитали, что за последний год с криптобирж была выведена треть всех Ethereum. И это хороший показатель, отмечают в компании, передает РБК.

За год с криптобирж вывели треть всех Ethereum. Почему это хороший знак
Фото: Pixabay

Отток альткоина — положительный знак

Отток крупнейшего по капитализации альткоина из торговых платформ указывает на накопление цифровой монеты инвесторами и является позитивным знаком для долгосрочных владельцев, считают в Santiment.

«Киты» держат почти половину ETH

Ранее в компании сообщали, что «киты» накопили 43,7% от общего предложения Ethereum. Три года назад этот показатель составлял 35,8%.

Всего «китам» может принадлежать $205 млрд в ETH, исходя из эмиссии альткоина, которая составляет 117,6 млн, по данным CoinMarketCap.

Процент предложения ETH на биржах

Процент предложения ETH на биржах / инфографика Santiment

Владельцы Ethereum, которые в кошельках держат более 10 тыс монет продолжают их накапливать.

Сжигание эфира

Напомним, что скорость сжигания Ethereum выросла почти вдвое после обновления London.

Сжигание токенов — это уничтожение определенного количества токенов для уменьшения их количества в обращении. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышением стоимости криптовалюты.

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