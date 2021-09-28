Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки спрогнозировал «гигантский обвал фондового рынка в октябре». По его словам, такая же судьба ждет золото, серебро и биткоин. Об этом он написал в своем твиттере.

Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз
Фото: stosec.com

Прогноз бизнесмена

Giant stock market crash coming October. Why? Treasury and Fed short of T-bills. Gold, silver, Bitcoin may crash too. Cash best for picking up bargains after crash. Not selling gold silver Bitcoin, yet have lots of cash for life after stock market crash. Stocks dangerous. Careful

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 26, 2021

Среди причин краха Кийосаки назвал казначейские векселя.

«Наличные лучше всего подходят для заключения сделок после краха. Не продаю золото, серебро, биткоин, все еще храню много наличных для жизни после обвала фондового рынка», — написал предприниматель.

Что прогнозировал Кийосаки

В июне американский бизнесмен Кийосаки предупредил инвесторов о крупнейшем крахе. Советовал покупать биткоин.

В конце мая Кийосаки прогнозировал, что стоимость биткоина снизится до $27 тыс. Кийосаки утверждал, что после этого планирует начать покупать главную криптовалюту.

19 июня Кийосаки сообщил, что самый большой пузырь в мировой истории становится все больше, а также спрогнозировал падение биткоина до отметки $24 тыс.

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