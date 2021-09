Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки спрогнозировал «гигантский обвал фондового рынка в октябре». По его словам, такая же судьба ждет золото, серебро и биткоин. Об этом он написал в своем твиттере .

Фото: stosec.com

Giant stock market crash coming October. Why? Treasury and Fed short of T-bills. Gold, silver, Bitcoin may crash too. Cash best for picking up bargains after crash. Not selling gold silver Bitcoin, yet have lots of cash for life after stock market crash. Stocks dangerous. Careful