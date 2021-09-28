Госдолг Украины сократился. В августе он составил $92,53 миллиарда

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2?485,35 млрд грн или $92,53 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Фото: ukrinform.ua

Как изменился госдолг

В течение августа 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом эквиваленте на $0,44 млрд (на 0,5%).

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1?463,57 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или $54,49 млрд, внутренний долг — 1?021,78 млрд грн (41,11%) или $38,04 млрд.

Государственный долг Украины составлял 2?199,97 млрд грн (88,52% от общей суммы долга) или $81,90 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составлял 285,38 млрд грн (11,48%) или $10,62 млрд.

Напомним

На конец июля госдолг в гривне уменьшился до 2,499 трлн грн, а в иностранной валюте — вырос до $92,96 млрд.

В июне госдолг в гривневом эквиваленте уменьшился до 2,514 трлн грн, а в долларовом — вырос до $92,52 млрд.

31 мая Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам (ВВП-варранты, VRI), выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году. Выплата составила $40,75 млн.