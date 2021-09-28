Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС

Средства планируется направить на закупку газа.

Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС
Фото: Радио Свобода

Кабинет министров одобрил договор о компенсации "Оператором ГТС Украины" компании "Укртрансгаз" (входит в Группу "Нафтогаз") средств за передачу ГТС Украины, которые планируется направить на закупку газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №1101 от 27 сентября, опубликованное на сайте правительства.

После одобрения Кабмином стороны могут подписывать договор.

По информации РБК-Украина, проект договора, ранее направлен в Кабмин предусматривал, в частности, выплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суммы в 47,9 млрд грн двумя траншами - 27 млрд в октябре и 20,9 млрд - до конца 2021 года.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" также заявляли, что рассчитывают на бронирование европейскими компаниями мощностей украинской ГТС.

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