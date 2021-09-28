?Цена на газ в Европе достигла $1000 за тыс. кубометров, нефти - $80 за баррель

Цена газа на голландском хабе TTF в среду, 15 сентября, превысила 83 евро за МВт-ч, что соответствует более 1000 долларов за тысячу кубометров.

Сразу после начала торгов стоимость октябрьских фьючерсов подскочила на несколько процентов, но потом немного опустилась - до уровня 82,9 евро, свидетельствуют котировки на бирже ICE Furutes. Стоимость ноябрьского фьючерса еще выше - почти 84 доллара. В то же время фьючерсы на лето 2022 года находятся на уровне около 41 евро, то есть трейдеры надеются на резкое падение цен после зимы.

Очередной исторический рекорд связан с низкими запасами газа в европейских хранилищах перед зимой.

Сегодня также на Лондонской бирже цена на нефть североморского сорта Brent достигла уровня 80 долларов. Эту отметку котировки превысили впервые с октября 2018 года. Баррель американской нефти WTO стоит около 76 долларов.

Подорожание нефти связано с сокращением мировых запасов. Объемы добычи в США сократились после недавних штормов на побережье Мексиканского залива, а в Европе запасы находятся ниже среднего уровня в течение всего года.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно объяснил стремительный рост цен на газ на европейских биржах "энергетической войной, которую «Газпром» развязал для шантажа и ввода в эксплуатацию Северного потока-2". По его словам, это очевидный факт, который подтверждается уменьшением экспорта со стороны роSSийского монополиста по сравнению с предыдущими годами и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы.

10 сентября РоSSия завершила строительство газопровода "Северный поток - 2" и подала документы на его сертификацию в Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur). Рассмотрение этого вопроса может занять до четырех месяцев, тогда как "Газпром" хочет начать первые поставки еще до конца года.