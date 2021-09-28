В Черкассах тарифы на отопление для населения подняли на 35%, для бюджетных учреждений - втрое

В Черкассах подняли тариф на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго". Для населения он вырос на треть, для бюджетных учреждений - в три раза.

Об этом пишет местное издание "Про все".

"Тариф для населения вырос на 35% - было 1506 гривен, а стало 2034 гривны. Для бюджетных учреждений тариф вырос на 205,2% - был 1414 грн, стал 4316 гривен. Тариф для других потребителей был 1406 гривен, стал 1644 гривны. Но фактически для домохозяйств, владельцев двухкомнатных квартир, тариф увеличится ориентировочно на 200 гривен, для однокомнатных квартир - 100 гривен. Но это повышение компенсируется жилищными субсидиями", - заявил директор теплокоммунэнерго Павел Карась.

По его словам, пройти отопительный сезон без повышения тарифов было бы невозможно.

Директор департамента экономики и развития Черкасского городского совета Ирина Удод на заседании горисполкома сказала, что для населения повышение не будет очень ощутимым, а вот для городского бюджета оно будет означать значительную нагрузку.

"Дополнительно в месяц население будет платить около 200 гривен. Из бюджета еще нагрузки 92 миллиона грн на государственные учреждения и около 64 млн грн на другие организации", - сказала Удод.

В проекте решения об установлении тарифов на тепло для КП "Черкассытеплокоммунэнерго" объясняется, что по соглашению с "Нафтогаз Трейдингом" предприятие будет получать фиксированный объем газа в размере 27,4 млн кубометров по цене 7 583,89 грн за тысячу кубометров (с НДС и затратами на транспортировку) и цене 11 121,38 грн за тысячу кубометров (с НДС) для газа свыше фиксированного объема.

При расчете тарифов учтена цена природного газа без транспортировки и распределения для населения - 6 183,33 грн за тысячу кубометров (без НДС), для бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей - 14 250,19 грн за тысячу кубометров.

В предыдущем тарифе цена природного газа без учета транспортировки и распределения составила 3 948,00 грн.

Напомним, что две недели назад премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады говорил, что тарифы на тепло и горячую воду во время отопительного сезона должны остаться на прошлогоднем уровне.