Если власти Китая продолжат экономить электричество, поставки электроники рухнут

Муниципальные власти нескольких районов Китая начали в срочном порядке отключать промышленные предприятия от электроснабжения с воскресенья и до конца месяца, желая снизить пагубное влияние местной энергетики на окружающую среду. Располагающие предприятиями в этих районах компании заявили, что если такие меры сохранятся и в октябре, то весь осенний сезон продаж электроники будет сорван.

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Издание Nikkei Asian Review успело получить комментарии производителей, чьи интересы затронуло изменение в экологической политике китайских властей, которые намереваются достичь пикового значения углеродных выбросов к 2030 году, а затем непрерывно снижать их до 2060 года, чтобы к концу периода добиться углеродной нейтральности в масштабах всей страны.

Начнём с того, что отключения, которые проводились с восьми утра и до полуночи, затронули только часть предприятий в отдельных регионах Китая. Многим компаниям было предложено ограничить энергопотребление до конца месяца, снизив его на 10 или 30 % от обычного уровня. По словам некоторых производителей, этого удалось добиться почти моментально, сократив энергопотребление вспомогательной деятельности. Некоторые производители намереваются наверстать упущенное за счёт введения ночной смены, ведь с полуночи до восьми утра энергоснабжение не ограничивается, либо увеличить объёмы выпуска продукции в начале октября, когда многие сотрудники отправляются на каникулы, которые в этом году придётся по желанию привлекаемых к сверхурочному труду рабочих отменить.

Один из поставщиков комплектующих для производства iPhone заявил: «Мы сейчас проводим ревизию имеющихся запасов всех компонентов. Сейчас ситуация под контролем, но если это случится опять, то истощение складских запасов в следующем месяце может иметь серьёзные негативные последствия».

Осенние месяцы традиционно являются самыми напряжёнными для производителей электроники, и если политика китайских властей в области энергосбережения не будет учитывать специфику отрасли, то сезон распродаж в этом году может быть сорван. Некоторые компании всё ещё рассчитывают на исключение своих предприятий в Китае из списка участников мероприятий по энергосбережению. Высокотехнологичная отрасль, по мнению участников рынка, вправе рассчитывать на снисхождение китайских властей.



