Волатильность биткоина не помешает ему стать «цифровым золотом» — аналитик

Марион Лабур, аналитик исследовательского отдела Deutsche Bank, предупреждает инвесторов об «ультра-волатильности» биткоина, но считает, что он с нами надолго, пишет Cointelegraph.

Лабур заявила, что может представить биткоин в роли цифрового золота, ведь он имеет два важных свойства золота: может существовать веками и находится вне контроля правительств.

Однако аналитик отметила «ультра-волатильность» биткоина, значительно усложняющую его использование в качестве средства обмена. По ее словам, большинство покупок первой криптовалюта сделаны с целью инвестиции или спекуляции, а не для оплаты товаров или услуг.

Также Лабур обратила внимание на отсутствие регулирования отрасли и потенциальное негативное влияние биткоина на окружающую среду.

Преимущество первопроходца

Аналитик отметила, что Ethereum полезнее из-за его использования в сфере децентрализованных финансов и NFT. Однако, по ее мнению, «преимущество первопроходца» позволит биткоину сохранить свое лидерство среди криптовалюта.

Ранее

Аналитики Deutsche Bank уже заявляли, что биткоин и криптовалюта «слишком важны, чтобы их игнорировать». Они ожидают, что цена биткоина будет расти по мере того, как новые институциональные инвесторы будут заходить на рынок.

В 2019 банк спрогнозировал, что криптовалюты заменят фиатные валюты до 2030.