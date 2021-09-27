Ди Каприо приобрел акции двух стартапов по производству «лабораторного» мяса
Американский актер и климат-активист Леонардо Ди Каприо купил нераскрытую долю в Aleph Farms и Mosa Meat, двух стартапах, выращивающих мясо в лабораторных условиях,
«Один из самых эффективных способов бороться с климатическим кризисом — это трансформировать нашу продовольственную систему. Mosa Meat и Aleph Farms дают возможность удовлетворить глобальный спрос на говядину, решая при этом актуальные проблемы отрасли», — заявил актер.
Почему экоактивистам не нравится мясо
Животноводство — одно из крупнейших источников парниковых газов. Отчасти из-за удаления деревьев для пастбищ, частично из-за самих животных.
Стартапы вроде Aleph Farms «выращивают говядину из генетически немодифицированных клеток, не причиняя вреда животным и значительно уменьшая воздействие на окружающую среду».
Экоактивисты считают переход к такому мясу критически важным для преодоления изменения климата.