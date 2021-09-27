Китайские IT-гиганты заверили власти в готовности способствовать «всеобщему процветанию»

Руководители китайских IT-гигантов Alibaba Group и Xiaomi Corp., которые в числе прочих столкнулись с ужесточением отраслевого регулирования, пообещали поддержать стремление Пекина к «всеобщему процветанию», в том числе оказывая помощь небольшим компаниям.

Китайские IT-гиганты заверили власти в готовности способствовать «всеобщему процветанию»

Генеральный диретор Alibaba Group Даниэль Чжан / Изображение: Aly Song / Reuters

Генеральный директор Alibaba Group Даниэль Чжан (Daniel Zhang) во время выступления на проходящей в эти дни в Китае Всемирной интернет-конференции, организованной главным интернет-регулятором Поднебесной в лице Администрации киберпространства Китая, объявил о намерении компании выделить $15 млрд на стимулирование всеобщего процветания в стране. Под «всеобщим процветанием» в данном случае имеется в виду сокращение разрыва между богатыми и бедными. Господин Чжан отметил, что это «не просто цифры» и важно помогать талантам из бедных регионов, чтобы «научить людей ловить рыбу». Генеральный директор Xiaomi Corp. Лэй Цзюнь (Lei Jun) призвал крупные технологические компании помогать малым и средним предприятиям, чтобы «не допустить отставания ни одной группы».

Отметим, что Всемирная интернет-конференция в прошлом считалась более представительным мероприятием, но из-за напряжённости между США и Китаем и пандемии COVID-19 в этом году её посетили не так много людей. Несмотря на это, на мероприятии выступили генеральный директор Qualcomm Inc. Кристиано Амон (Cristiano Amon), генеральный директор Intel Corp. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) и основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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