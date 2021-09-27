Гречка в Украине продолжает дорожать: сколько будет стоить крупа до конца 2021 года

Гречка в Украине до конца 2021 года подорожает еще на треть. Такой прогноз сделали в Международной ассоциации гречки. Рост цен связан с уменьшением производства отечественной гречки и увеличением импорта крупы.

По словам директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, 50% процентов гречки, которую на сегодняшний день потребляют украинцы, везут из РоSSии, а на отечественном рынке с каждым годом все больший дефицит крупы.

С начала 2021 года гречка в Украине подорожала на 16%. В среднем килограмм крупы сейчас стоит 50 грн. Цены зависит от производителя.

По мнению экономиста, если аграрии поднимут стоимость гречки, то украинцы обратят внимание на другие крупы. Ведь, кроме гречки, украинцы съедают в год 20 млн тонн различного типа зерновых.

В этом году специалисты прогнозируют валовой сбор гречки в Украине на уровне 100 тысяч тонн. Однако годовая потребность нашей страны в гречневой крупе составляет около 180 тысяч тонн. То есть, мы не доберем почти половину от потребности. При таких условиях уже в начале следующего года агропроизводители начнут придерживать свой товар на весну, и гречка, соответственно, вырастет в цене. Килограмм гречки может подорожать до 70-80 грн/кг.

Ранее сообщалось, что несмотря на рекордный урожай зерна хлеб в Украине до конца года подорожает на 25%.