Гречка в Украине продолжает дорожать: сколько будет стоить крупа до конца 2021 года

Гречка в Украине до конца 2021 года подорожает еще на треть. Такой прогноз сделали в Международной ассоциации гречки. Рост цен связан с уменьшением производства отечественной гречки и увеличением импорта крупы.

Гречка в Украине продолжает дорожать: сколько будет стоить крупа до конца 2021 года

По словам директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, 50% процентов гречки, которую на сегодняшний день потребляют украинцы, везут из РоSSии, а на отечественном рынке с каждым годом все больший дефицит крупы.

С начала 2021 года гречка в Украине подорожала на 16%. В среднем килограмм крупы сейчас стоит 50 грн. Цены зависит от производителя.

Гречка в Украине продолжает дорожать: сколько будет стоить крупа до конца 2021 года

По мнению экономиста, если аграрии поднимут стоимость гречки, то украинцы обратят внимание на другие крупы. Ведь, кроме гречки, украинцы съедают в год 20 млн тонн различного типа зерновых.

В этом году специалисты прогнозируют валовой сбор гречки в Украине на уровне 100 тысяч тонн. Однако годовая потребность нашей страны в гречневой крупе составляет около 180 тысяч тонн. То есть, мы не доберем почти половину от потребности. При таких условиях уже в начале следующего года агропроизводители начнут придерживать свой товар на весну, и гречка, соответственно, вырастет в цене. Килограмм гречки может подорожать до 70-80 грн/кг.

Ранее сообщалось, что несмотря на рекордный урожай зерна хлеб в Украине до конца года подорожает на 25%.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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