Центральный банк Чили рассмотрит возможность внедрения CBDC

Президент Центрального банка Чили Марио Марсель рассказал о планах сформировать команду для изучения возможностей цифровых валют национальных банков (CBDC), пишет ForkLog.

Фото: mining.com

В первом квартале 2022 года группа представит документ с информацией о стратегических целях, правилах развития и ожидаемых результатах внедрения CBDC.

Команда также планирует разработать среднесрочную стратегию цифровых платежей в Чили. Руководить проектом будет член правления Ц Б Альберто Наудоном.

Согласно заявлению центробанка Чили, разработка CBDC сталкивается с такими проблемами, как предоставление кредитов, финансовая стабильность и конфиденциальность.

Напомним

CBDC (в англ. транскрипции «CBDC — Central Bank Digital Currency») — цифровой аналог государственной валюты, сочетающий возможности фиатных и электронных денег и являющийся законным платежным инструментом. Так, вместо национальных валют в формате CBDC можно будет выпустить их электронные версии, например, е-гривня, е-доллар и др.

Банка международных расчетов (BIS), опубликованным в январе 2021 года, 60% центральных банков находятся на ранней стадии исследования цифровых валют, а 14% уже приступили к реализации пилотных программ.

Активной разработкой проекта CBDC занимается Китай . В августе к проекту цифровой валюты Китая присоединились 35 новых банков. Еще 94 банка, в том числе три иностранных, планируют участвовать в проекте. Объем транзакций в e-CNY достиг $5,3 млрд к 16 июля, количество открытых электронных кошельков китайской CBDC составило 20,8 млн, по данным Народного банка Китая (PBoC).

Украинская CBDC

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир». В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5?7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.