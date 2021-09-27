Какой банк чаще всех отказывает в выдаче госипотеки

По состоянию на 20 сентября в рамках программы «Доступная ипотека» было выдано 838 кредитов на сумму 714,1 млн грн. Об этом говорится в отчете, который имеется в распоряжении «Минфина».

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Кто одобряет больше всех

Общий уровень удобрения заявок банками — менее 70%. Однако разница между игроками существенная. Так, реже всех отказывает Кредобанк, а чаще всех — государственный Ощадбанк.

Доля утвержденных заявок, %

Кредобанк — 88

Глобус — 70

Приватбанк — 68

Укргазбанк — 64

Ощадбанк — 57

Пятерка лидеров

Несмотря на то, что участниками госпрограммы числятся 17 банков, реально кредитуют всего 5. При этом 3, из них — госбанки.

Лидером является Кредобанк, который выдал 224 кредита на 190,6 млн грн.

Второе место — за Укргазбанком, выдавшим 161 займ на 152 млн грн.

Всего на один кредит отстает Ощадбанк с общей суммой выдач 139,5 млн грн.

Четвертую позицию занимает небольшой банк «Глобус» со 142 кредитами на 121,1 млн грн.

Замыкает пятерку государственный Приватбанк (138 кредитов на 98,1 млн грн), для которого ипотека не является приоритетным направлением.

Тройка «ноль +»

Ещё три банка имеют на своем счету лишь немногие выданные ипотеки.

Так, банк «Альянс» предоставил 7 кредитов на 7,5 млн грн.

ОТП Банк выдал всего 4 кредита на 3,1 млн грн и банк «Львов» 2 кредита на 2,2 млн грн.

10 банков так и не открыли счет

В их числе — преимущественно небольшие игроки, главным образом с украинскими собственниками. Из крупных можно отметить Таскомбанк, Мегабанк. Единственный банк с западным капиталом — Праввэкс банк.

Предыстория

Запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта. По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта — 2,5 млн грн, а сумма ипотеки — 2 млн грн. Минимальный первоначальный взнос — 15%; ипотечная ставка — 7%.