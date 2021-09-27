СБУ разоблачила схему на закупке спецодежды для "Укрзализныци" на 1,7 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове схему на закупке вещевого имущества для нужд АО "Укрзализныця" на 1,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

В настоящее время сообщено о подозрении заместителю руководителя структурного подразделения регионального филиала "Южная железная дорога".

По данным следствия, в 2019 году должностные лица заключили несколько договоров с представителями местной фирмы на закупку имущества. Согласно подписанным документам, коммерсанты должны были поставлять спецодежду для работников, обслуживающих электрические сети железной дороги.

Установлено, что приобретенная за государственные деньги продукция не соответствовала установленным стандартам и условиям заключенных договоров - дельцы использовали более дешевые материалы сомнительного качества, а реализовали товар как "высокостоимостный".

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.