Аналитик допустил падение биткоина до $30 тысяч уже к декабрю

Аналитик PlanB, автор модели Stock-to-Flow (S2F) допустил, что цена биткоина к концу текущего года может снизиться до $30 тыс. Об этом написал в своем твиттере .

Фото: pixabay

По словам аналитика, это произойдет в том случае, если стоимость первой криптовалюты будет двигаться согласно временной модели. При реализации модели Stock-to-Flow, курс биткоина в конце текущего года превысит $100 тыс., отметил PlanB.