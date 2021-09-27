Аналитик допустил падение биткоина до $30 тысяч уже к декабрю

Аналитик PlanB, автор модели Stock-to-Flow (S2F) допустил, что цена биткоина к концу текущего года может снизиться до $30 тыс. Об этом написал в своем твиттере.

Аналитик допустил падение биткоина до $30 тысяч уже к декабрю
Фото: pixabay

Прогнозы аналитика

По словам аналитика, это произойдет в том случае, если стоимость первой криптовалюты будет двигаться согласно временной модели. При реализации модели Stock-to-Flow, курс биткоина в конце текущего года превысит $100 тыс., отметил PlanB.

So what will #bitcoin Dec closing price be?
— S2 °F model says $100K
— Time model (logarithmic regression) says $30K
Next couple of months will be Interesting.
My money is on S2 °F, of course. pic.twitter.com/ancKQ3FdEZ

— PlanB (@100trillionUSD) September 22, 2021

«Мои деньги на Stock-to-Flow», — отметил аналитик.

Модель Stock-to-Flow (S2F) прогнозирует стоимость биткоина путем расчета отношения общего доступного предложения актива и его ежегодного прироста.

Предыстория

В августе PlanB подтверждал свой прогноз по биткоину в $100 тыс. до конца года и отмечал, что следующие несколько месяцев станут ключевыми для рынка цифровых активов.

Что происходит с курсом биткоина

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», курс первой криптовалюты по состоянию на 10:00 составляет $43,883.

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