За первое полугодие 2021 в финтех инвестировали $98 млрд

Инвестиции в финтех выросли до рекордно высокого уровня в первой половине 2021 года. Об этом пишет PaySpace Magazine со ссылкой на исследование KPMG Pulse of Fintech.

За первое полугодие 2021 в финтех инвестировали $98 млрд
Фото: forklog.com

Глобальные инвестиции в сферу финтех в первом полугодии 2021 достигли $98 млрд в форме сделок M&A, прямых и венчурных инвестиций. Для сравнения: за весь прошлый год отрасль получила инвестиции в размере $121,5 млрд. При этом количество сделок уменьшилось, но возросла их стоимость: 2456 сделок в 2021 году против 3520 сделок за весь прошлый год.

Согласно исследованию, международные венчурные инвестиции в Финтех составили $52,3 млрд, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года ($22,5 млрд). Рекордному росту уровня инвестиций способствует необходимость цифровой трансформации корпораций и расширения цифровых возможностей, в частности, для привлечения клиентов, резервы денежных средств и высоколиквидных активов.

Инвесторы продолжают рассматривать сферу финтех как привлекательную и прибыльную, что создало условия для появления многочисленных «единорогов»: 163 компании за 6 месяцев текущего года.

Внедрение новых технологий привело к увеличению инвестиций в кибербезопасность: с $2,2 млрд в 2020 году до более $3,7 млрд в первом полугодии 2021 года.

США до сих пор впереди

Общие объемы инвестиций в финтех в США достигли $42,1 млрд. При этом венчурные инвестиции составили более $25 млрд по сравнению с $22 млрд за аналогичный период прошлого года. Значительным было отражение глобальной тенденции увеличения корпоративного участия в инвестициях: $12,8 млрд инвестиций в первой половине 2021 против $11,4 млрд в течение всего 2020 года.

Среди крупнейших сделок — привлечение инвестиций компанией Robinhood в размере $3,4 млрд, Stripe — $600 млн, а также компаниями Better, ServiceTitan и DailyPay — $500 млн.

Но остальной мир догоняет

Общие инвестиции в отрасль финтех в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) также продолжили расти: в первом полугодии 2021 инвестировано более $39 млрд по сравнению с $26 млрд 2020 года. При этом в форме венчурных инвестиций было привлечено $15 млрд.

Наблюдался значительный интерес к финтех-хабам, которые привлекли больше инвестиций, чем в прошлом году. В частности, речь идет о PE инвестициях в размере $800 млн для Group 42, базирующейся в Абу-Даби, и покупка PE Fenergo (Ирландия) за $600 млн. Общий объем инвестиций в Великобритании за период — $24,5 млрд, где наибольшей была сделка M&A компании Refinitiv на $14,8 млрд.

Инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигли уровня $7,5 млрд, что в значительной мере обусловлено активностью венчурного капитала. Среди стран — лидеров по привлечению инвестиций — Индия ($2 млрд), Китай ($1,3 млрд) и Австралия ($900 млн).

Что дальше

Во второй половине 2021 общие инвестиции в финтех будут оставаться на высоком уровне в большинстве регионов мира. Ожидается, что наибольшие объемы инвестиций будет привлекать сектор платежей, а также решения для финансирования на основе доходов и моделей банкинга.

Учитывая рост количества цифровых транзакций и дальнейший рост кибератак и программ-вымогателей, решение по кибербезопасности, вероятно, также будут тщательно отслеживаться инвесторами.

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