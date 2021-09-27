В monobank ожидают всплеска мошенничества после внедрения open banking

Грядущее открытие банками данных о клиентах в рамках реализации концепции open banking (открытый банкинг) расширит поле для финансового мошенничества. Такое опасение высказал Алексей Путятин, зампред Универсал Банка и проектный менеджер monobank в ходе конференции Global Payments Day, организованной ассоциацией ЕМА.

Фото: investing.com

Опасайтесь «раскатки»

«Однозначно появятся дополнительные риски утечки данных, которыми могут воспользоваться мошенники для «раскатки» клиентов банков», — отметил банкир.

В кулуарах он пояснил «Минфину», что злоумышленники могут узнать, например, что клиент вчера платил картой в «Еве», ел в Макдональдсе, а на работу сегодня приехал на Uber. Представившись службой безопасности банка и «выкатив» такую информацию клиенту, злоумышленники с большой вероятностью смогут получить секретные данные для реализации мошеннических действий.

Не все так страшно

Впрочем, коллеги по дискуссии были более оптимистичны. Так, например, Елена Соседка, глава набсовета банка «Конкорд» отметила, что мошенничество всегда было, есть и будет и это не повод отказываться от открытия данных. В свою очередь, Александр Карпов, директор ЕМА отметил, что с клиентскими данными уже давно работают не только банки.

Предыстория

Внедрение open banking предусмотрено недавно принятым Законом «О платежных услугах». По мнению участников рынка, активная реализация этой концепции случится не ранее 2023 г.