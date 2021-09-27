В monobank ожидают всплеска мошенничества после внедрения open banking

Грядущее открытие банками данных о клиентах в рамках реализации концепции open banking (открытый банкинг) расширит поле для финансового мошенничества. Такое опасение высказал Алексей Путятин, зампред Универсал Банка и проектный менеджер monobank в ходе конференции Global Payments Day, организованной ассоциацией ЕМА.

В monobank ожидают всплеска мошенничества после внедрения open banking
Фото: investing.com

Опасайтесь «раскатки»

«Однозначно появятся дополнительные риски утечки данных, которыми могут воспользоваться мошенники для «раскатки» клиентов банков», — отметил банкир.

В кулуарах он пояснил «Минфину», что злоумышленники могут узнать, например, что клиент вчера платил картой в «Еве», ел в Макдональдсе, а на работу сегодня приехал на Uber. Представившись службой безопасности банка и «выкатив» такую информацию клиенту, злоумышленники с большой вероятностью смогут получить секретные данные для реализации мошеннических действий.

Не все так страшно

Впрочем, коллеги по дискуссии были более оптимистичны. Так, например, Елена Соседка, глава набсовета банка «Конкорд» отметила, что мошенничество всегда было, есть и будет и это не повод отказываться от открытия данных. В свою очередь, Александр Карпов, директор ЕМА отметил, что с клиентскими данными уже давно работают не только банки.

Предыстория

Внедрение open banking предусмотрено недавно принятым Законом «О платежных услугах». По мнению участников рынка, активная реализация этой концепции случится не ранее 2023 г.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на отопление в Киеве завышены в разыТарифы на отопление в Киеве завышены в разы
Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зонеРегулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Цены на продукты в Украине стали снижатьсяЦены на продукты в Украине стали снижаться
Кондитерские изделия подорожают в УкраинеКондитерские изделия подорожают в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Bitcoin упал почти на 5% после решения Центробанка КитаяBitcoin упал почти на 5% после решения Центробанка Китая
Инфляция это плата за оздоровление после карантина — МинэкономикиИнфляция это плата за оздоровление после карантина — Минэкономики
Самый большой объем рефинансирования НБУ напоследок предоставил ПУМБуСамый большой объем рефинансирования НБУ напоследок предоставил ПУМБу
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
На последнем тендере НБУ долгосрочного «рефинанса» хватило не всемНа последнем тендере НБУ долгосрочного «рефинанса» хватило не всем
В Украине резко подорожают квартиры в новостройках после введения новых норм строительстваВ Украине резко подорожают квартиры в новостройках после введения новых норм строительства
Известный аналитик спрогнозировал рост биткоина после обвалаИзвестный аналитик спрогнозировал рост биткоина после обвала
После обвала биткоина на крупнейших криптобиржах произошли сбоиПосле обвала биткоина на крупнейших криптобиржах произошли сбои
«Не смогут свободно распоряжаться деньгами». Марченко объяснил последствия отказа от добровольного декларирования«Не смогут свободно распоряжаться деньгами». Марченко объяснил последствия отказа от добровольного декларирования
«Последняя надежда». Нафтогаз повысил тариф для населения на сентябрь«Последняя надежда». Нафтогаз повысил тариф для населения на сентябрь
Последние новости
Подгружаем последние новости