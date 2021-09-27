Прибыль банков в 2021 составляет 45,6 миллиардов и это лучший результат за 10 лет

В этом году банки заработали 45,6 млрд грн и это является лучшим результатом за последние 10 лет. Об этом сообщил в Facebook глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Прибыль банков в 2021 составляет 45,6 миллиардов и это лучший результат за 10 лет
Фото: Pixabay

Прибыль выросла на 40%

Шевченко подчеркнул, что это чистая прибыль банков за 8 месяцев.

«Есть убедительный финансовый результат банковского сектора по итогам 8 месяцев — 45,6 млрд грн чистой прибыли», — заявил глава НБУ.

Это почти на 40% превышает прошлогодний показатель (32,6 млрд грн за 8 месяцев 2020 года) и является лучшим результатом в соответствующие периоды более десяти лет подряд.

Почему банки заработали много

По словам Шевченко, этому способствовали быстрый рост операционных доходов и существенное сокращение резервирования, банки и дальше наращивают кредитование бизнеса и населения.

В то же время сохраняется положительная динамика привлечений средств клиентов в национальной валюте: прирост гривневых депозитных портфелей бизнеса и населения составил в годовом измерении + 29% и + 15% соответственно.

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