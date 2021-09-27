Рынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участков

Значительная часть нотариусов отказывается от оформления сделок купли-продажи земли. Таким образом, рынок земли натолкнулся на еще одну преграду, которая может стать ощутимой, когда процесс купли-продажи пойдет массово.

Украинский рынок земли, который действует уже третий месяц подряд, учится преодолевать препятствия, возникающие на его пути. Одна из таких преград - отказ некоторых нотариусов от оформления сделок купли-продажи земельных участков. Нотариусы объясняют свои отказы слишком щепетильной и затратной по времени процедурой оформления такой сделки.

Об этом, в частности, сообщила директор департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Татьяна Гетьман. Ее слова подтвердил и координатор Всеукраинского конгресса фермеров на Львовщине Олег Бачинский.

"Действительно, некоторые нотариусы не хотят оформлять куплю-продажу земли. Я говорил не с одним нотариусом. Это занимает много времени. Надо подготовить немало справок: откуда поступили средства, количество земельных участков у покупателя", - говорит Бачинский.

Для того, чтобы оформить сделку на рынке земли по всем требованиям закона, нотариус должен тщательно проверить как покупателя, так и продавца земли.

В частности, он должен убедиться:

нет ли покупателя в санкционных списках;

не имеет ли он гражданства государства-агрессора;

не имеет ли он близких родственных связей с гражданами государства-агрессора;

имеют ли его средства, которыми он рассчитывается за землю, законное происхождение;

не сосредоточил ли он в своих руках уже более 100 гектаров земли;

не является ли он юридическим лицом;

связана ли его работа или образование с аграрным сектором;

действительно ли эта земля является законной собственностью продавца;

не является ли эта земля предметом судебного разбирательства;

имеет ли покупатель первоочередное право на ее приобретение, а если нет, то есть ли отказ арендатора от своего первоочередного права.

Все эти проверки, говорят нотариусы, порой занимают целый рабочий день, а то и больше. При этом стоимость нотариальных услуг на рынке земли не столь высока, чтобы покрыть потраченное время. Из-за этого многие из них отказываются от этой процедуры.

Впрочем, сами участники сделки, как со стороны покупателя, так и со стороны продавца, считают, что все эти предостережения не напрасны. И та, и другая стороны хотят знать, что сделка состоялась чисто, и что в дальнейшем у них не будет никаких проблем с ее законностью и последствиями.

"На самом деле, это плюс, ведь речь идет о договоре купли-продажи, где должен быть защищен и продавец, и покупатель. Если я покупаю участок, я хочу, чтобы это было максимально правильно, чтобы в будущем с этим не было проблем. Думаю, нотариусы впоследствии научатся, набьют руку, и процесс будет происходить быстрее ", - считает Олег Бачинский.

Конечно, когда нотариусы набьют руку, то процесс пойдет гораздо быстрее. Но для того, чтобы набить руку, должен состояться количественный переход в качественный. А пока, украинский рынок земли не слишком активен. Владельцы паев не торопятся продавать землю, ведь эксперты обещают, что через несколько лет она ощутимо вырастет в цене.