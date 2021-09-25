Потребление пищевых продуктов в Украине сократилось: сбылась мечта Андрея Ревы
В Украине сократился объем потребления пищевых продуктов. По большинству основных видов продовольствия, которые являются традиционными для нашей страны, объем прошлогоднего потребления оказался ниже того, что был в 2019 году.
Такой сравнительный анализ можно сделать из данных, которые обнародованы Государственной службой статистики.
В частности, объем потребления продуктов хлебопекарной отрасли на душу населения в 2020 году сократился на 1% по сравнению с 2019. Таким образом, в 2020 году среднестатистический украинец съел 96,6 килограмма хлеба.
Картофеля гражданами было съедено больше, чем хлеба, но и его потребление также сократилось. В прошлом году каждый средний украинец употребил 134 килограмма клубней, на 1,25% меньше, чем в позапрошлом году.
На радость сторонникам здорового питания украинцы также стали есть меньше сахара. За 2020 год каждый в среднем употребил 27,8 килограмма (на 3,47% меньше) этого продукта. Правда и полезных ягод наши соотечественники также стали есть меньше. В частности, в 2020 году каждый съел 56,5 килограмма разных ягод, что на 3,75% меньше по сравнению с годом, который ему предшествовал.
Такая статистика могла бы весьма утешить экс-министра социальной политики Андрея Реву, который во время своей министерской каденции стал знаменитым благодаря своим соображениям о культуре потребления пищи украинцами. Дескать, наши граждане проедают большую часть своей зарплаты из-за того, что слишком много едят.
Правда, есть и другие статистические данные по употреблению пищевых продуктов, которые могут разочаровать экс-чиновника. Украинцы в прошлом году потребили на 0,37% больше мяса (53,8 кг), на 0,7% больше молока и молокопродуктов (201,0 кг) и на 2,5% больше растительного масла (12,3 кг).
Напомним, с началом осени Госстат зафиксировал снижение цен на некоторые продукты питания. В частности, по сравнению с предыдущим месяцем подешевели овощи из борщевого набора, несколько ниже стали цены на крупы, и дешевле стал сахар.