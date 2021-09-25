Потребление пищевых продуктов в Украине сократилось: сбылась мечта Андрея Ревы

В Украине сократился объем потребления пищевых продуктов. По большинству основных видов продовольствия, которые являются традиционными для нашей страны, объем прошлогоднего потребления оказался ниже того, что был в 2019 году.

Такой сравнительный анализ можно сделать из данных, которые обнародованы Государственной службой статистики.

В частности, объем потребления продуктов хлебопекарной отрасли на душу населения в 2020 году сократился на 1% по сравнению с 2019. Таким образом, в 2020 году среднестатистический украинец съел 96,6 килограмма хлеба.

Картофеля гражданами было съедено больше, чем хлеба, но и его потребление также сократилось. В прошлом году каждый средний украинец употребил 134 килограмма клубней, на 1,25% меньше, чем в позапрошлом году.

Меньше стали есть украинцы и яиц. В среднем каждый "уничтожил" 278 душ нерожденных цыплят, это на 1,42% меньше показателя 2019 года. На 0,8% сократилось и потребление рыбы. За весь прошлый год один украинец съел 12,4 килограмма рыбы. Наши соотечественники стали также меньше есть овощей. Их годовой объем потребления среднестатистическим украинцем составил 164 килограмма, что на 0,4% меньше показателя 2019 года.

На радость сторонникам здорового питания украинцы также стали есть меньше сахара. За 2020 год каждый в среднем употребил 27,8 килограмма (на 3,47% меньше) этого продукта. Правда и полезных ягод наши соотечественники также стали есть меньше. В частности, в 2020 году каждый съел 56,5 килограмма разных ягод, что на 3,75% меньше по сравнению с годом, который ему предшествовал.

Такая статистика могла бы весьма утешить экс-министра социальной политики Андрея Реву, который во время своей министерской каденции стал знаменитым благодаря своим соображениям о культуре потребления пищи украинцами. Дескать, наши граждане проедают большую часть своей зарплаты из-за того, что слишком много едят.

Правда, есть и другие статистические данные по употреблению пищевых продуктов, которые могут разочаровать экс-чиновника. Украинцы в прошлом году потребили на 0,37% больше мяса (53,8 кг), на 0,7% больше молока и молокопродуктов (201,0 кг) и на 2,5% больше растительного масла (12,3 кг).

Напомним, с началом осени Госстат зафиксировал снижение цен на некоторые продукты питания. В частности, по сравнению с предыдущим месяцем подешевели овощи из борщевого набора, несколько ниже стали цены на крупы, и дешевле стал сахар.