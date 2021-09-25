Налоги для ФЛП повысят в Украине

Украинских частных предпринимателей предупредили о грядущем росте налогообложения. В начале 2022 года ставка единого налога и ЕСВ будут значительно увеличены, в условиях карантина такая инициатива правительства может привести к банкротству многих ФЛП (физическое лицо-предприниматель).

В Украине значительно вырастут налоги для ФЛП

С 1 января 2022 года в Украине запланирован рост минимальной заработной платы до 6500 гривен, также будет увеличен до 2481 гривны прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Повышение соцстандартов всегда ведет к росту налогов для частных предпринимателей.

Для ФЛП I группы с 1 января 2022 года единый налог составляет 10% от прожиточного минимума, поэтому вырастет до 248,10 гривен. Для ФЛП II группы единый налог начисляется в размере 20% от минимальной зарплаты, с 1 января эта сумма достигнет 1300 гривен. Для III группы — 5% от дохода или 3% + НДС.

В Украине значительно вырастут налоги для ФЛП

Единый социальный взнос (ЕСВ) для всех групп ФЛП составляет 22% от минимальной зарплаты, с 1 января это будет 1430 гривен, а с 1 октября, после очередного повышения "минималки" - 1474 гривен.

Напомним, повышение налогов коснется не только ФЛП, но и каждого украинца. В Украине хотят ввести налоговый сбор со смартфонов, телевизоров и ПК.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зонеРегулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Цены на продукты в Украине стали снижатьсяЦены на продукты в Украине стали снижаться
Кондитерские изделия подорожают в УкраинеКондитерские изделия подорожают в Украине
Тарифы на отопление в Киеве завышены в разыТарифы на отопление в Киеве завышены в разы
Блок рекламы


Похожие новости
Накопительная пенсия в Украине будет обязательнойНакопительная пенсия в Украине будет обязательной
Подсолнечное масло подорожает в УкраинеПодсолнечное масло подорожает в Украине
Налог с криптовалюты в Украине: депутатам разослали проект законаНалог с криптовалюты в Украине: депутатам разослали проект закона
Цены на жилье в Украине стали расти медленнееЦены на жилье в Украине стали расти медленнее
Нацбанк запустит новую систему платежей в УкраинеНацбанк запустит новую систему платежей в Украине
Кондитерские изделия подорожают в УкраинеКондитерские изделия подорожают в Украине
Цены на продукты в Украине стали снижатьсяЦены на продукты в Украине стали снижаться
Квартиры в новостройках: цены по УкраинеКвартиры в новостройках: цены по Украине
Школьники в Украине смогут ежемесячно получать по 1000 гривен стипендииШкольники в Украине смогут ежемесячно получать по 1000 гривен стипендии
Налог на смартфон, телевизор и компьютер введут в УкраинеНалог на смартфон, телевизор и компьютер введут в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости