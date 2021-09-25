Налоги для ФЛП повысят в Украине

Украинских частных предпринимателей предупредили о грядущем росте налогообложения. В начале 2022 года ставка единого налога и ЕСВ будут значительно увеличены, в условиях карантина такая инициатива правительства может привести к банкротству многих ФЛП (физическое лицо-предприниматель).

С 1 января 2022 года в Украине запланирован рост минимальной заработной платы до 6500 гривен, также будет увеличен до 2481 гривны прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Повышение соцстандартов всегда ведет к росту налогов для частных предпринимателей.

Для ФЛП I группы с 1 января 2022 года единый налог составляет 10% от прожиточного минимума, поэтому вырастет до 248,10 гривен. Для ФЛП II группы единый налог начисляется в размере 20% от минимальной зарплаты, с 1 января эта сумма достигнет 1300 гривен. Для III группы — 5% от дохода или 3% + НДС.

Единый социальный взнос (ЕСВ) для всех групп ФЛП составляет 22% от минимальной зарплаты, с 1 января это будет 1430 гривен, а с 1 октября, после очередного повышения "минималки" - 1474 гривен.

Напомним, повышение налогов коснется не только ФЛП, но и каждого украинца. В Украине хотят ввести налоговый сбор со смартфонов, телевизоров и ПК.