"Мотор Сич" и турецкий производитель Bayraktar подписали соглашение о сотрудничестве

Украинский производитель авиадвигателей Мотор Сич и турецкая компания-производитель беспилотников Baykar Makina подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает "Укринформ", церемония подписания состоялась во время выставки аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

"Сегодня важный момент для наших компаний - Bayraktar и Мотор Сич. Как вы знаете, AKINCI - наша беспилотная система стратегического уровня, их уже поставляют в ВС Турции. Это продукт высочайшего технологического уровня. Мы эффективно сотрудничаем с Украиной по части двигателей, в частности с компаниями "Ивченко-прогресс" и "Мотор Сич". Это критически важно для наших стран поддерживать друг друга", - заявил технический директор Baykar Makina Халюк Байрактар.

Детали соглашения пока не разглашаются.

Напомним, ранее турецкая военная компания Bayrak Makina заявила о намерении использовать в производстве всех своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинские двигатели.