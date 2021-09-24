Биткоин признан вне закона: Китай нанес сокрушительный удар по криптовалюте

Китай нанес сокрушительный удар по криптовалюте, в том числе и по биткоину. Народный банк Китая объявил все криптовалюты и финансовые операции, связанные с ними, нелегальными. Таким образом, вторая по величине экономика мира признала биткоин и другие криптовалюты вне закона, чем нанесла им сокрушительный удар.

Китай объявил криптовалюту вне закона: биткоин стремительно летит вниз

Сразу после заявления китайского центробанка курс биткоина, а вслед за ним и других криптовалют стал стремительно падать. Они отреагировали на известие почти мгновенною. Это красноречиво видно по суточному графику стоимости биткоина в долларах.

Ночью и утром в пятницу, 24 сентября, биткоин уверено колебался в коридоре между 44 и 45 тысячами долларов. Однако уже с полудня, с 12 (по Киеву) биткоин стремительно начал падать вниз. На графике видна почти вертикальная нисходящая линия, которая низвергла биткоин с отметки в 44,5 тыс. долларов на отметку 42,8.

Китай объявил криптовалюту вне закона: биткоин стремительно летит вниз

Далее после этого биткоин снова устремился вниз - уже по более дерганному графику. Он то пытался немного вскарабкаться вверх, то опять сползал со взятой высоты, упав в итоге до отметки в 41 тысячу. После этого он немного приободрился и отыграл у доллара одну тысячу. На 8 вечера он торговался по 42 тысячи.

Ничем не лучше участь и другой популярной криптовалюты – Эфириума. Котировки Ethereum также упали более чем на 8% в течение нескольких часов.

Что будет с криптовалютами далее, неизвестно. Можно сказать, лишь одно: китайский нокаут им даром не пройдет. Вероятней всего, они восстановятся. Однако это займет немало времени, и взлет биткоина уже может быть не таким головокружительным, как прочили ему эксперты. Ведь многие сходились во мнении, что к концу года он может взлететь до 100 тысяч долларов.


Марченко Любов, Тудей

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