Накопительная пенсия в Украине будет обязательной

В Министерстве социальной политики назвали категории граждан Украины, которых обяжут делать ежемесячные отчисления на будущую пенсию с каждой заработной платы.

Накопительная пенсия в Украине не будет делом добровольным, глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что в скором времени все работающие украинцы возрастом до 50 лет будут обязаны ежемесячно перечислять определенную сумму денег. Для лиц старше 50 лет останется возможность выбора, они смогут сами принимать решение об участии в программе накопительных пенсий.

В ведомстве пока не решили, какого именно размера должны быть ежемесячные отчисления в фонды накопительной пенсии. Рассматривается 2 или 4 процента, при этом, половину суммы переводит работодатель, а остальное – сам работник.

Накопленную за годы работы сумму после выхода на пенсию можно будет забрать сразу, получать равными частями в течение десяти лет или даже пожизненно.

Министр социальной политики подчеркнула, что система накопительных пенсий в Украине будет введена обязательно, поскольку устаревшая солидарная система, хоть и продолжит действовать, уже не может обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.

Напомним, в Украине повысят пенсионные выплаты некоторым категориям граждан. Надбавка составит от 650 до 1500 гривен.