Несколько причалов и остров на Днепре перешли в частные руки, - "Схемы"

В КГГА уверяют, что все объекты находятся в собственности общины.

Несколько причалов и остров на Днепре перешли в частные руки, - "Схемы"
Фото: wikimapia.org

Журналисты "Схем" сообщили, что ряд причалов и дамб на Днепре, а также Оболонский остров площадью почти 150 тьсяч квадратных метров, перешли в частные руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко благодаря письму с Национальной полиции.

Как говорится в расследовании, в 2018 году киевлянин Константин Бойко заявил в полицию, что нашел "потерянные имущественные права" на причал на Оболони. Бойко также сообщил, что такая же ситуация сложилась еще на 16 объектах в Киеве и на окраинах столицы.

Бойко заявил в полицию в качестве представителя партнера по развитию спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на Оболони в Киеве Ольги Лукьянцевой: она жаловалась на кражу имущества в школы, но впоследствии полиция переквалифицировала производства на самовольное строительство на захваченном участке. Знакомые посоветовали обратиться к Константину Бойко, который представился адвокатом и похвастался связями в правоохранительных органах. Как выяснилось, Бойко заявил в полицию уже без ведома Лукьянцевой.

Как пишут "Схемы", Бойко предложил правоохранителям решение: по законодательству, человек, который нашел потерянную вещь, имеет право на ее временное хранение.

На письмо Бойко 18 декабря того же года ответила Ольга Момот - следователь отдела особо тяжких преступлений Главного управления столичного Нацпола, возглавляемого тогда Андреем Крищенко. Она сообщила Бойко, что рассмотрела его жалобу и подтверждает, что объекты, перечень которых предоставил Бойко, действительно не находятся ни в чьей-то собственности.

Поэтому полиция попросила его стать хранителем всех 16 указанных объектов.

В Киевской городской государственной администрации опровергли переход объектов в частную собственность.

"Городская власть заявляет, что все острова м. Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону", - говорится в сообщении.

"А по гидросооружениях, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системности приобретает работа так называемых «черных регистраторов». Поэтому власть обращается в правоохранительные органы активизировать борьбу с «черными регистраторами» и проверить информацию, опубликованную журналистами", - добавили в КГГА.

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