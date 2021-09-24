Инфляция это плата за оздоровление после карантина — Минэкономики
В правительстве назвали «здоровой» нынешнюю инфляцию. По мнению чиновников, она необходима для оздоровления после коронакризиса. Об этом говорится в обзоре
Инфляция это позитив
Чиновники не видят в инфляции негатива, по их мнению, она «не может рассматриваться как угроза для экономики в целом».
«Инфляцию 2021 следует рассматривать как вполне обусловленную плату за оздоровления экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина», — говорится в обзоре.
Сейчас рост потребительских цен в Украине (на август) составляет 10,2%. В июле инфляция была также более 10%.
Инфляция в июле-августе / Инфографика Минэкономики
Цены будут расти и дальше
Цены продолжат рост в 2021 году и в начале 2022 года, считают в министерстве. Главный фактор — мировой тренд цены на энергоносители и реализация отложенного спроса из-за карантина.
Динамика инфляции / Инфографика Минэкономики
Кроме того, в Министерстве напомнили, что в августе впервые в 2021 году была зафиксирована дефляция на потребительском рынке — цены снизились на 0,2%. Это произошло из-за того, что было много сельскохозяйственной продукции.