Инфляция это плата за оздоровление после карантина — Минэкономики

В правительстве назвали «здоровой» нынешнюю инфляцию. По мнению чиновников, она необходима для оздоровления после коронакризиса. Об этом говорится в обзоре Минэкономики.

Инфляция это плата за оздоровление после карантина — Минэкономики
Фото: Pixabay

Инфляция это позитив

Чиновники не видят в инфляции негатива, по их мнению, она «не может рассматриваться как угроза для экономики в целом».

«Инфляцию 2021 следует рассматривать как вполне обусловленную плату за оздоровления экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина», — говорится в обзоре.

Сейчас рост потребительских цен в Украине (на август) составляет 10,2%. В июле инфляция была также более 10%.

Инфляция в июле-августе 2021

Инфляция в июле-августе / Инфографика Минэкономики

Цены будут расти и дальше

Цены продолжат рост в 2021 году и в начале 2022 года, считают в министерстве. Главный фактор — мировой тренд цены на энергоносители и реализация отложенного спроса из-за карантина.

Динамика инфляции 2021

Динамика инфляции / Инфографика Минэкономики

Кроме того, в Министерстве напомнили, что в августе впервые в 2021 году была зафиксирована дефляция на потребительском рынке — цены снизились на 0,2%. Это произошло из-за того, что было много сельскохозяйственной продукции.

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