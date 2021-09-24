Акции Evergrande падают — выплата купонов пропущена

Держатели долларовых облигаций China Evergrande Group оказались в напряжении после того, как проблемный девелопер не подал никаких признаков соблюдения крайнего срока выплаты купона в размере $83,5 млн в четверг, сообщает Bloomberg.

Акции Evergrande падают — выплата купонов пропущена
Фото: focus.ua

На Гонконгской бирже акции Evergrande сегодня теряют 12%, после небольшого роста в четверг.

Поскольку выплаты по облигациям в четверг не прошло, это открывает компании 30-дневный льготный срок на выплату процентов. В противном случае возникает технический дефолт облигаций, пишет БКС Мир инвестиций.

Другими словами, для инвесторов открыт месяц ожидания и неопределенности по выплатам.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ведет мониторинг ситуации, поскольку все финансовые рынки взаимосвязаны. Однако она считает, что прямое воздействие Evergrande в Европе, и в частности в еврозоне, «ограничено».

Ее мнение перекликается с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла. В среду он сказал, что прямая зависимость США от долга компании невелика, но эта ситуация может повлиять на глобальные финансовые условия.

Народный банк Китая продолжал закачивать деньги в финансовую систему на фоне опасений, что задержки от Evergrande повлияют на ликвидность рынка. За последние пять рабочих дней НБК вложил в банковскую систему 460 млрд юаней ($71 млрд) краткосрочных денежных средств, включая 70 млрд в пятницу.

Финансовые регуляторы в Пекине выпустили обширный набор инструкций для Evergrande, побуждая застрахованного девелопера принять все возможные меры, чтобы избежать краткосрочного дефолта по долларовым облигациям, сосредоточив внимание на завершении строительства объектов незавершенного строительства и выплатах индивидуальным инвесторам.

Напомним

Общая сумма обязательств Evergrande, включая кредиторскую задолженность, составляет около 1,97 трлн юаней ($305 млрд), что соответствует примерно 2% от ВВП Китая. В начале этой недели один из крупнейших девелоперов Китая уже пропустил выплату процентов по займам двум банкам.

В середине сентября девелопер столкнулся с дефицитом ликвидности и нанял внешних консультантов для проведения крупнейшей в истории страны реструктуризации долга, сообщал Bloomberg.

Акции Evergrande выросли на 32% на торгах в Гонконге 23 сентября после того, как компания сообщила о решении выплатить купон по одному из выпусков облигаций номинированном в юанях, с погашением в 2025 году. При этом Evergrande не сообщила, будет ли платить по второму выпуску — пятилетним долларовым облигациям, по которым она 23 сентября должна выплатить купон в объеме $83,5 млн.

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