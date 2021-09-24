В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС

Сотрудники ГУ ГФС в Киеве в ходе расследования уголовного дела под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили группу лиц, которые предоставляют предприятиям услуги по уклонению от налогов. Об этом Государственная фискальная служба Украины сообщила на своей странице в фейсбук.

Как выяснили правоохранители, в 2019-2021гг. «Центр минимизации платежей в бюджет» формировал налоговый кредит по НДС подконтрольным транзитным и рисковым предприятиям за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в ЕРНН у предприятий реального сектора экономики, занимающихся оптово-розничной торговлей и производством стройматериалов.

С целью прикрытия деятельности «конвертационного центра» нарушители использовали 10 транзитно-конвертационных обществ, работающих по такой схеме: задействованные в процедуре лица осуществляли замену номенклатуры приобретенных групп товаров и перевод безналичных средств в наличность. «Проконвертированные» наличные вместе с поддельными первичными документами передавали должностным лицам предприятий реального сектора экономики. В результате предприятия реального сектора экономики безосновательно завышали налоговый кредит по НДС, что приводило к уменьшению налогооблагаемой базы, и, как следствие - к уклонению от уплаты налогов.

"Общий объем проконвертированных средств за период 2019-2021 гг. составил более 120 млн грн. Потери государственного бюджета составляют около 20 млн грн. В результате санкционированных обысков офисных помещений и мест ведения теневой бухгалтерии обнаружена первичная бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, факсимиле, банковские карты, денежные средства в эквиваленте более 2,8 млн грн и 198 печатей СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов", - отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Владимир Ткаченко.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Изъятые в ходе проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.