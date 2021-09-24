Илон Маск призвал снизить комиссию за транзакции с Dogecoin

Глава Tesla Илон Маск поставил под сомнение правильность политики создателей Dogecoin. По его словам, комиссию за операции с этой криптовалютой необходимо снизить. Только тогда актив станут чаще использовать при розничных покупках. Об этом он написал в Твиттере, сообщает psm7.com.

Фото: ubr.ua

Что говорит Маск

«Крайне важно, чтобы комиссии Doge упали, чтобы сделать такие вещи, как покупка кинофильмов, жизнеспособными», — написал он.

Свое заявление он сделал на фоне недавней новости о том, что крупнейшая в США сеть кинотеатров AMC Entertainment начнет принимать к оплате криптовалюту. Один из разработчиков Dogecoin Билли Маркус, к настоящему моменту покинувший проект, согласился с твитом Маска.

Он добавил, что разработчикам необходимо обновить блокчейн-инфраструктуру Doge, что позволит снизить комиссию «по умолчанию».

Что происходило с курсом Dogecoin

13 сентября Маск опубликовал милую фотографию щенка, который спит на коврике — «Флоки приехал», сообщил миллиардер и этого было достаточно, чтобы криптомонета Shiba Floki подскочила аж на 1309%, а другой токен Floki Inu вырос на 140%. При этом оригинальная крипта Dogecoin выросла всего на 5%.

В начале мая Dogecoin достигал исторического максимума на отметке $0,73. Альткоин рос на фоне ожиданий выступления Илона Маска в юмористическом шоу Saturday Night Live.

Гендиректор Tesla анонсировал свое появление на шоу еще 28 апреля. Тогда он опубликовал пост в Twitter , в котором назвал себя Dogefather.

В апреле цена альткоина активно поднималась на фоне поддержки Маска. Перед тем, как монета обновила ценовой максимум, 16 апреля он опубликовал в своем твиттер картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и написал в посте, что это «Doge (биржевой тикер криптовалюты) лает на Луну».

Также 1 апреля Маск написал, что SpaceX планирует буквально доставить Dogecoin на Луну. Всего за полчаса после этой публикации котировки монеты поднялись на 20%.