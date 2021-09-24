Цена Brent достигла максимума за три года

Нефть Brent утром в пятницу поднялась выше отметки в $77,7 за баррель. Это максимум за 2,5 месяца. На закрытии торгов нефть не стоила так дорого с октября 2018 года. Goldman Sachs не исключил роста цен до $90 за баррель в случае холодной зимы. Об этом пишет Forbes.

Цена Brent достигла максимума за три года
Фото: pixabay

Что происходит с ценами

Контракты на поставку нефти Brent с исполнением в ноябре утром 24 сентября дорожали на пике до $77,73 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. Bloomberg утверждает, что на максимуме нефть стоила $77,84 за баррель.

Это самая высокая цена на нефть Brent за два с половиной месяца.

По состоянию на 10:55 24 сентября фьючерсы на Brent дорожали на 0,29% — до $77,47 за баррель, показывает статистика Межконтинентальной биржи. Нефть дорожает четвертый день подряд, отметил Reuters.

Накануне торги Brent завершились на наибольшей стоимости с октября 2018 года, добавило агентство.

Американская нефть WTI поднялась до $73,36 за баррель — самый высокий уровень с начала августа, сообщил Reuters. Цены на нефть на короткий срок упали в пятницу после первой продажей Китаем части государственных запасов.

По словам источников Reuters, принадлежащая государству нефтяная компания PetroChina и частное химическое предприятие Hengli Petrochemical купили около 4,43 млн баррелей.

Предыстория

6 июля на пике фьючерсы на Brent стоили $77,83 за баррель, следует из статистики на сайте биржи Nasdaq. На закрытии торгов нефть не поднималась так высоко почти три года — 22 октября 2018-го нефть закончила торговый день на отметке $79,83 за баррель, показывают данные на сайте Nasdaq.

По данным Bloomberg, контракты на поставку нефти Brent стоили так дорого на закрытии в последний раз также в третьей декаде октября 2018 года.

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