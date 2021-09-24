Фонд гарантирования не смог добиться всемирного ареста активов Жеваго

Английский суд решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

Фонд гарантирования не смог добиться всемирного ареста активов Жеваго
Фото: Телеграф

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог добиться всемирного ареста активов Константина Жеваго. Высокий суд Англии и Уэльса, который рассматривал заявление Фонда, решил, что у него нет соответствующей юрисдикции.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

"Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда и Банка ["Финансы и кредит"] указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка, впрочем, по его убеждению, английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2017 году Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о доведении до банкротства ПриватБанка.

Фонд гарантирования вкладов хотел добиться такого же решения по делу о банкротстве банка "ФИК". В феврале 2021 года фонд инициировал иск на сумму 582,5 млн долл США о взыскании причиненного банку вреда с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, якобы задействованных в операциях по выводу средств из банка.

Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле 2021 года.

В 2015 году бизнесмен Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", поручился перед Нацбанком по ряду кредитных договоров. Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд. Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.

Жеваго с октября 2019 года находится в розыске, а с июля 2021 года - в международном розыске. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Он был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе. Жеваго - один из самых богатых людей Украины.

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