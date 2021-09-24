Фонд гарантирования не смог добиться всемирного ареста активов Жеваго
Английский суд решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог добиться всемирного ареста активов Константина Жеваго. Высокий суд Англии и Уэльса, который рассматривал заявление Фонда, решил, что у него нет соответствующей юрисдикции.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
"Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда и Банка ["Финансы и кредит"] указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка, впрочем, по его убеждению, английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом", - говорится в сообщении.
Напомним, что в 2017 году Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о доведении до банкротства ПриватБанка.
Фонд гарантирования вкладов хотел добиться такого же решения по делу о банкротстве банка "ФИК". В феврале 2021 года фонд инициировал иск на сумму 582,5 млн долл США о взыскании причиненного банку вреда с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, якобы задействованных в операциях по выводу средств из банка.
Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле 2021 года.
В 2015 году бизнесмен Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", поручился перед Нацбанком по ряду кредитных договоров. Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд. Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.
Жеваго с октября 2019 года находится в розыске, а с июля 2021 года - в международном розыске. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Он был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе. Жеваго - один из самых богатых людей Украины.