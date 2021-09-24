ФРС еще не определилась, стоит ли выпускать цифровой доллар — Пауэлл

Федеральная Резервная Система США продолжает свое исследование об имплементации цифрового доллара и скоро выпустит отчет по этому поводу. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, пишет CNBC.

Фото: bitcoin-insight.com

Пауэлл добавил, что центробанк еще не принял никакого решения по «е-доллару». Он также отметил, что Федрезерв не испытывает необходимости «догонять» другие страны, уже разрабатывающие собственные проекты цифровых валют (CBDC).

«Я не думаю, что мы отстаем. Я считаю, что лучше сделать правильно, чем сделать быстро», — заявил Пауэлл на конференции 22 сентября.

Он добавил, что ФРС «проактивно работает, чтобы взвесить, выпускать ли CBDC, и если да, в какой форме».

Долгие размышления

Создание цифрового доллара рассматривается ФРС уже больше года. В мае она объявила, что начнет более глубокое исследование и выпустит отчет с результатами.

Федеральный резервный банк Бостона проявил наибольшую инициативу в проекте, а его председатель Лаел Брейнард неоднократно поддерживала внедрение «e-доллара». В то же время, несколько других высокопоставленных чиновников ФРС, в том числе заместитель председателя ФРС Рэндал Кварлз, выражали свой скептицизм относительно идеи.

Ключевой вопрос к «e-доллару»

Сторонники CBDC отмечают, что они ускоряют оплату и позволяют предоставить услуги гражданам без банковского счета.

«Очень важно, чтобы центробанк обеспечивал стабильность валюты и платежную систему, работающую в интересах общества. Это одна из наших функций», — прокомментировал Пауэлл.

Он отметил, что в Федрезерве осознают «трансформационные инновации» в сфере цифровых платежей. В качестве примера он привел систему мгновенных платежей FedNow, которую центробанк планирует запустить в 2023.

Ключевой вопрос к CBDC, по мнению Пауэлла, это: «есть ли у них очевидные преимущества, которые перевесили бы их стоимость и риски?»

ФРС отстает от других центробанков

Однако, многие считают действия ФРС слишком медленными. Некоторые даже предупреждает, что если Федрезерв не будет действовать агрессивнее, статус доллара как глобальной резервной валюты может оказаться под угрозой.

Пауэлл заявил, что осознает роль доллара в мировой экономике и сказал, что ФРС «в хорошей позиции» чтобы принять решение о CBDC.

Также он высказал предостережение относительно законодательства в этой сфере и сказал, что для внедрения цифрового доллара, если ФРС на это решится, потребуется согласие Конгресса.

«Когда дело касается бюджетных средств, мы должны убедиться, что существует надежное регулирование. А это, в настоящее время, часто не так», — заявил Пауэлл.