Банк Тигипко планирует сотрудничество с десятком новых необанков

Таскомбанк Сергея Тигипко уже разработал стандартные процедуры и готов расширять сотрудничество с необанками. Об этом «Минфину» сообщил новоназначенный первый зампред Сергей Холод в кулуарах конференции Global Payments Day, организованной ассоциацией ЕМА.

Банк Тигипко планирует сотрудничество с десятком новых необанков
Фото: UA.news

Не только онлайн, то и офлайн

«Это будут новые игроки. Причем речь идет как о привычных онлайновых необанках, так и офлайновых, то есть наземных», — отметил банкир. Он уточнил, что наземные необанки — это банки, которые будут открывать современные оригинальные отделения, и отличаться от традиционных банков: наливать больше кофе клиентам, предоставлять другие «плюшки» и прочее.

Часть необанков будут вскоре запущены финкомпаниями.

Сергей Холод подчеркнул, что Таскомбанк разработал стандартные механизмы интеграции (подключения) новых необанков. Теперь не будет необходимости проходить эту процедуру с каждым банком индивидуально.

Сколько есть необанков

На данный момент на лицензии Таскомбанка уже работают два виртуальных банка: собственный izibank и сторонний sportbank. На лицензии Универсал Банка — другого банка Сергея Тигипко — работает monobank.

Сейчас в Украине насчитывается 7 необанков.

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