Киевсовет разрешил снести кинотеатр "Загреб"

Вместо него построят новый "объект общественного назначения".

Киевский городской совет разрешил снести кинотеатр "Загреб" на Голосеевском проспекте,116.

Фото: investinkyiv.gov.ua

На сайте горсовета сообщается, что депутаты поддержали проект решения о проведении конкурса по привлечению инвестора к строительству объекта общественного назначения на месте "Загреба".

По предварительным предпроектным предложениям, на земельном участке 1,3 га появится новый кинотеатр или другие коммунальные объекты сферы культуры, паркинг и арендные помещения. Ориентировочный бюджет строительства - 510 млн грн.

Снос "Загреба" состоится после определения победителя инвестиционного конкурса, заключения с ним инвестиционного договора и возмещения инвестором стоимости зданий и сооружений, подлежащих сносу.

Инвестор обязан будет безвозмездно передать в коммунальную собственность территориальной общины города Киева часть объекта инвестирования (новое помещение) площадью не меньше, чем существующая, для размещения учреждения культуры.

Фото: investinkyiv.gov.ua Визуализация нового здания, которое может появиться вместо кинотеатра "Загреб"

Кинотеатр "Загреб" площадью 2,5 тыс. кв. м построили в 1989 году. Помещение кинотеатра не используются с 2018 года из-за неудовлетворительного состояния конструкций, инженерных сетей и устройства. Здание находится на балансе КП "Киевкинофильм" на праве хозяйственного ведения и не включенное в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева .

Фото: Макс Требухов