Киевсовет разрешил снести кинотеатр "Загреб"
Вместо него построят новый "объект общественного назначения".
Киевский городской совет разрешил снести кинотеатр "Загреб" на Голосеевском проспекте,116.
На сайте горсовета сообщается, что депутаты поддержали проект решения о проведении конкурса по привлечению инвестора к строительству объекта общественного назначения на месте "Загреба".
По предварительным предпроектным предложениям, на земельном участке 1,3 га появится новый кинотеатр или другие коммунальные объекты сферы культуры, паркинг и арендные помещения. Ориентировочный бюджет строительства - 510 млн грн.
Снос "Загреба" состоится после определения победителя инвестиционного конкурса, заключения с ним инвестиционного договора и возмещения инвестором стоимости зданий и сооружений, подлежащих сносу.
Инвестор обязан будет безвозмездно передать в коммунальную собственность территориальной общины города Киева часть объекта инвестирования (новое помещение) площадью не меньше, чем существующая, для размещения учреждения культуры.
Кинотеатр "Загреб" площадью 2,5 тыс. кв. м построили в 1989 году. Помещение кинотеатра не используются с 2018 года из-за неудовлетворительного состояния конструкций, инженерных сетей и устройства. Здание находится на балансе КП "Киевкинофильм" на праве хозяйственного ведения и не включенное в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева.