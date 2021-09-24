АМКУ запретил наказывать украинских потребителей коммунальных услуг

Антимонопольный комитет Украины объявил о незаконности начисления пени за несвоевременную оплату квитанций ЖКХ в период карантина. В частности, на коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго подали в суд за нарушение закона.

Поставщики тепла в Киеве начисляли штраф (пеню) за просрочку каждого коммунального платежа в размере 3 процентов годовых и инфляционных потерь, которые включали в сумму долга за отопление и горячую воду.

В АМКУ инициировали проверку по факту нарушения Киевтеплоэнерго действующего законодательства Украины, в котором четко прописано, что в период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещено начислять и взимать пеню за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

Согласно сообщению АМКУ, противоправные действия Киевтеплоэнерго повлекли за собой увеличение задолженности потребителей, ущемление их интересов и увеличило расходы граждан Украины, которым и без того очень сложно во время карантинных ограничений.

КП Киевтеплоэнерго решением начислять за просрочку коммунальных платежей за отопление и горячую воду 3% годовых и инфляционных потерь на сумму долга имеют "признаки нарушения законодательства «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным положением" в украинской столице.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как нужно действовать в случае отключения электроэнергии по причине задолженности.