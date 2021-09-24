ЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнул

Центральный банк Турции неожиданно снизил базовую процентную ставку. Турецкая лира отреагировала падением, передает Bloomberg.

ЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнул
Фото: delo.ua

Финансовый регулятор Турции снизил ключевую ставку недельного репо на 100 базисных пунктов — до 18%.

Все, кроме одного из 23 экономистов, опрошенных Bloomberg, ранее прогнозировали, что процентная ставка будет сохранена на уровне 19%.

Предыстория

Инфляция в Турции неожиданно выросла до 19,25% в прошлом месяце. По всей видимости, это привело к росту давления на Центробанк со стороны главы государства, который в последние месяцы не раз призывал снизить процентные ставки. По мнению Эрдогана, это должно стимулировать рост экономической активности в стране в связи с более низкими затратами по займам и сдерживать инфляцию.

Нынешний глава Ц Б Турции Сахап Кавчиоглу, четвертый управляющий главным банком Турции с 2019 года, до последнего сопротивлялся настойчивым призывам Эрдогана.

Глава турецкого государства проповедует неортодоксальную доктрину, согласно которой более высокие процентные ставки провоцируют рост цен, а не сдерживают их, отмечает Bloomberg.

Падение лиры

Шаг финрегулятора чреват дальнейшими потрясениями для лиры, которая уже ослабла более чем на 16% по отношению к доллару с тех пор, как 20 марта Кавчиоглу занял должность председателя Ц Б Турции.

Лира уже просела на 1,2% после оглашения Центробанком своего решения, и на 14.00 по Стамбулу торговалась на уровне 8,7606 за $ 1.

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