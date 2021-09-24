ЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнул
Центральный банк Турции неожиданно снизил базовую процентную ставку. Турецкая лира отреагировала падением, передает Bloomberg.
Финансовый регулятор Турции снизил ключевую ставку недельного репо на 100 базисных пунктов — до 18%.
Все, кроме одного из 23 экономистов, опрошенных Bloomberg, ранее прогнозировали, что процентная ставка будет сохранена на уровне 19%.
Предыстория
Инфляция в Турции неожиданно выросла до 19,25% в прошлом месяце. По всей видимости, это привело к росту давления на Центробанк со стороны главы государства, который в последние месяцы не раз призывал снизить процентные ставки. По мнению Эрдогана, это должно стимулировать рост экономической активности в стране в связи с более низкими затратами по займам и сдерживать инфляцию.
Нынешний
Глава турецкого государства проповедует неортодоксальную доктрину, согласно которой более высокие процентные ставки провоцируют рост цен, а не сдерживают их, отмечает Bloomberg.
Падение лиры
Шаг финрегулятора чреват дальнейшими потрясениями для лиры, которая уже ослабла более чем на 16% по отношению к доллару с тех пор, как 20 марта Кавчиоглу занял должность
Лира уже просела на 1,2% после оглашения Центробанком своего решения, и на 14.00 по Стамбулу торговалась на уровне 8,7606 за $ 1.