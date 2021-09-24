Теневая экономика. Какие отрасли с наибольшей долей «тени» (инфографика)

Уровень теневой экономики в Украине по методу убыточности предприятий в первом квартале 2021 составил 25% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Об этом говорится в данных Минэкономики.

Теневая экономика. Какие отрасли с наибольшей долей «тени» (инфографика)
Фото: orphancenter.org.ua

По сравнению с первым кварталом 2020 (38%) уровень существенно снизился.

Наиболее существенным уменьшение доли теневого сектора было в:

  • оптовой и розничной торговли
  • перерабатывающей промышленности
  • добывающей промышленности
  • транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.

Увеличение доли теневой экономики показали:

  • финансовая и страховая деятельность
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Напомним

Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2021 года составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. По сравнению с данными 2020 года уровень не изменился.

Уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п.п. больше показателя 2019 (27%).

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