В Минэкономики обнародовали новые цены на бензин

Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива. На 3 декаду сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива будет составлять 22,59 грн, а 1 литра бензина — 26,17 грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В Минэкономики обнародовали новые цены на бензин
Фото: epravda.com.ua

Среднюю стоимость топлива определили на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины».

Предельные цены на бензин и топливо

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин не должна превышать 31,17 грн/л, на дизтопливо — 29,59 грн л.

По сравнению со второй декадой сентября средняя цена на бензин снизилась на 44 коп/л, на дизтопливо выросла на 27 коп л.

Рост цен

Напомним, что Министерство экономики 14 сентября подняло предельную цену бензина до 26,61 грн за литр и дизтоплива — до 22,32 грн/л, сети автозаправочных станций уже подняли цены на топливо.

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