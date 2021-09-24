Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам в ОАЭ и администрация Всемирного торгового центра Дубая договорились о поддержке торговли криптовалютою в свободной зоне. Об этом сообщили на сайте Gulf News.

Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне
Фото: gulfnews.com

В ОАЭ одобряют торговлю криптовалютою

Dubai World Trade Centre или DWTC отныне может выдавать разрешения и лицензии на осуществление финансовой деятельности, связанной с цифровыми активами.

«DWTC рассчитывает стать хабом для формирования экосистемы новых технологий», — заявил СEO центра Хелал Саид Альмарри.

Что известно о центре

Свободная зона DWTC была открыта в 2016 году в первом небоскребе Дубая. Еженедельно там проходят различные выставки. Предприниматели со всего мира могут арендовать в зоне виртуальные и реальные офисы.

Напомним, что в июле центробанк ОАЭ анонсировал разработку собственной цифровой валюты.

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