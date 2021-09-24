Акции Evergrande взлетели на 32% на планах девелопера выплатить купоны

Акции китайского девелопера Evergrande подорожали на 32% на торгах 23 сентября в Гонконге. На максимуме дня они торговались на уровне 3 гонконгских долларов за бумагу, но затем снизились до 2,66 гонконгского доллара (+17% к закрытию накануне). Об этом пишет РБК.

Фото: epravda.com.ua

Выплата купонов по облигациям

22 сентября Evergrande сообщила китайским инвесторам, что 23 сентября выплатит купоны по облигациям, номинированным в юанях, с погашением в 2025 году. Общий объем выплат — 232 млн юаней ($35,9 млн).

Evergrande не сообщила, будет ли платить по пятилетним долларовым облигациям, по которым она 23 сентября должна $83,5 млн. Тем не менее, ее заявление успокоило рынок.

К тому же, утром 23 сентября председатель совета директоров Evergrande Хуэй Ка Ян заявил, что его главный приоритет — помочь розничным инвесторам вернуть средства, вложенные в компанию.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,5%.

Предыстория

China Evergrande Group — многопрофильный инвестиционный холдинг и крупный игрок в сфере недвижимости Китая. Но застройщик накопил долги свыше $300 млрд и оказался на грани банкротства.

Несмотря на запланированные меры — распродажу активов и реструктуризацию долга, — ситуация пока не улучшается. У Evergrande все меньше возможностей отдавать долги, учитывая падение спроса на недвижимость: компания сообщила, что в летний период продажи обвалились на 88%.

Если Evergrande пропустит день выплаты процентов и не закроет этот долг в течение последующих 30-ти дней, то по облигациям может быть объявлен дефолт .

Наблюдатели опасаются, что возможный крах застройщика может стать ощутимым ударом по экономике Китая. А это станет предпосылкой для возникновения нового мирового финансового кризиса, учитывая, что экономика КНР уже сейчас замедляется.