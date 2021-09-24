Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)

В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 млн машин из-за дефицита микрочипов. Об этом пишет investory со ссылкой на исследование компании IHS Markit.

Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)
Фото: pixabay

Пересмотр прогнозов

Аналитики заявили, что в 2021 году на фоне нехватки микросхем будет произведено 75,8 млн автомобилей. Таким образом, они снизили свой прогноз на 6,2% (5 млн машин). В 2022 году эксперты ожидают, что производство сократится на 8,45 млн автомобилей и составит 82,6 млн.

Это самая большая корректировка прогнозов за последние девять месяцев. Компания подсчитала, что из-за дефицита микрочипов в первом квартале 2021 мировой автопром потерял 1,44 млн машин, во втором — 2,6 млн.

Ожидается, что потери в третьем квартале составят 3,1 млн автомобилей.

Недостаток чипов

Согласно отчету IHS Markit, в первом полугодии нехватка чипов произошла из-за сбоя цепочек поставки из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, из-за чего производители приостановили производство, и Японии, где произошел пожар на заводе. Затем проблемы возникли из-за закрытых на карантин предприятий в Малайзии, на которые приходится 13% мировых поставок полупроводников.

Ожидается, что кризис полупроводников продлится до 2023 года. В этом мнении сошлись лидеры автопрома Volkswagen и Mercedes-Benz. Их подержал Rohm Co — поставщик микрочипов для Toyota.

Кто производит чипы

Микросхемы часто разрабатываются одними компаниями-разработчиками полупроводников (Apple, Qualcomm или Nvidia), а производятся на заводах других компаний, которые называются литейными. К крупным производителям полупроводников относят в первую очередь TSMC, Samsung, Intel Corp.

TSMC производит сложные микросхемы. Его доля на мировом литейном рынке больше, чем доля трех следующих конкурентов, вместе взятых (более 50%).

Компания не стоит на месте и постоянно наращивает производственные мощности: в 2020 году TSMС объявила о планах по строительству в Аризоне завода по изготовлению чипов.

Более мелкие производители, включая американскую компанию GlobalFoundries Inc., китайский Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и тайваньский United Microelectronics Corp., работают, но отстают от технологий TSMC на два-три поколения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на газ в Европе резко снизиласьЦена на газ в Европе резко снизилась
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоинаИнвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Рынок акций Монголии стал самым доходным в мире в 2021 годуРынок акций Монголии стал самым доходным в мире в 2021 году
«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Спортивные NFT-стартапы привлекли более $900 миллионов за неделюСпортивные NFT-стартапы привлекли более $900 миллионов за неделю
СБУ разоблачила очередную схему на "Укрзализныце": более 2 млн грн украли на "откатах"СБУ разоблачила очередную схему на "Укрзализныце": более 2 млн грн украли на "откатах"
Украинцам пересчитают пенсии и зарплаты в 2022 годуУкраинцам пересчитают пенсии и зарплаты в 2022 году
Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины во втором квартале 2021Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины во втором квартале 2021
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Нацбанк выдал четырем банкам «рефинанс» на 217 миллионовНацбанк выдал четырем банкам «рефинанс» на 217 миллионов
Цены на аренду жилья в столице продолжают расти. Где самое дорогое жилье (исследование)Цены на аренду жилья в столице продолжают расти. Где самое дорогое жилье (исследование)
"Укроборонпром" получил более полумиллиарда гривен прибыли за полгода, - StateWatch"Укроборонпром" получил более полумиллиарда гривен прибыли за полгода, - StateWatch
ГФС обнаружила в Одесской области нелегальное топливо стоимостью более 7 млн грн, - ТкаченкоГФС обнаружила в Одесской области нелегальное топливо стоимостью более 7 млн грн, - Ткаченко
Сколько получит госбюджет от НБУ в 2022 годуСколько получит госбюджет от НБУ в 2022 году
Последние новости
Подгружаем последние новости