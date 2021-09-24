Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)

В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 млн машин из-за дефицита микрочипов. Об этом пишет investory со ссылкой на исследование компании IHS Markit.

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Пересмотр прогнозов

Аналитики заявили, что в 2021 году на фоне нехватки микросхем будет произведено 75,8 млн автомобилей. Таким образом, они снизили свой прогноз на 6,2% (5 млн машин). В 2022 году эксперты ожидают, что производство сократится на 8,45 млн автомобилей и составит 82,6 млн.

Это самая большая корректировка прогнозов за последние девять месяцев. Компания подсчитала, что из-за дефицита микрочипов в первом квартале 2021 мировой автопром потерял 1,44 млн машин, во втором — 2,6 млн.

Ожидается, что потери в третьем квартале составят 3,1 млн автомобилей.

Недостаток чипов

Согласно отчету IHS Markit, в первом полугодии нехватка чипов произошла из-за сбоя цепочек поставки из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, из-за чего производители приостановили производство, и Японии, где произошел пожар на заводе. Затем проблемы возникли из-за закрытых на карантин предприятий в Малайзии, на которые приходится 13% мировых поставок полупроводников.

Ожидается, что кризис полупроводников продлится до 2023 года. В этом мнении сошлись лидеры автопрома Volkswagen и Mercedes-Benz. Их подержал Rohm Co — поставщик микрочипов для Toyota.

Кто производит чипы

Микросхемы часто разрабатываются одними компаниями-разработчиками полупроводников (Apple, Qualcomm или Nvidia), а производятся на заводах других компаний, которые называются литейными. К крупным производителям полупроводников относят в первую очередь TSMC, Samsung, Intel Corp.