Банки усилят надзор по счетам клиентов в инвалюте

Верховная Рада приняла изменения в закон о валюте и валютных операциях по выполнению банками функций агентов валютного надзора.

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«За» законопроект №?5851 во втором чтении и в целом проголосовали 260 депутатов.

Что меняет законопроект

Законом установлена для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентам, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти банки.

Закон определяет, что порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов, открытых нерезидентам, устанавливается Национальным банком.

Напомним

9 сентября Рада приняла за основу изменения в закон о валюте и валютных операциях по выполнению банками функций агентов валютного надзора.