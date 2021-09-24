Безопасные покупки в интернете: Кабмин усилил защиту прав потребителей

Кабмин поддержал обновленную редакцию проекта закона «О защите прав потребителей», в котором прописана ответственность для интернет-магазинов.

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Массовые жалобы

Согласно пояснительной записке, люди массово жалуются, что в онлайн-магазинах им часто дают ложную информацию о товаре, а также на проблемы с его возвратом.

Что предлагает правительство

Кроме интернет-магазинов, ответственность также прописали и для маркет-плейсов (площадок, на которых представлены товары разных продавцов).

Если окажется, что торговцы предоставляют ложную информацию, Госпотребслужба через провайдера может блокировать их площадки и восстанавливать доступ к ним только после того, как будут исправлены недостатки.

Кроме того, в документе прописали дополнительные права общественных потребительских объединений. Они смогут проверять качество товаров и сервиса, инициировать судебные разбирательства. При этом их хотят освободить от уплаты судебного сбора.

Кроме этого, для интернет-бизнеса готовятся и «бонусы». Так, по действующему законодательству планируют убрать норму о формировании обменного фонда товаров (для предоставления товара на замену на случай гарантийного ремонта). В пояснительной записке указано, что это требует от бизнеса больших затрат.

В законопроекте говорится и о том, что, если ремонт требует более 14 дней, товар просто заменяется на такой же новый или аналогичный, который есть в наличии.