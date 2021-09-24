Спортивные NFT-стартапы привлекли более $900 миллионов за неделю

Всего за неделю два стартапа на рынке NFT привлекли в общей сложности на $930 млн, причем оба они связаны со спортом. Инвестиции были сделаны в криптовалюте. Об этом пишет CNBC.

Фото: focus.uа

Кто и сколько привлек

Канадская компания Dapper Labs, которая делает виртуальные баскетбольные карточки, привлекла $250 млн и теперь оценивается в $7,6 млрд. Соинвесторами проекта стали американская инвестиционная компания Bond и сингапурский фонд GIC также привлекли капитал.

Французский стартап Sorare — фэнтези-футбол, в котором игроки покупают, продают, обменивают и управляют виртуальной командой с помощью цифровых карточек игроков — объявила о привлечении $680 млн. Лид инвестором стал SoftBank. Соинвесторами стали венчурные фонды Atomico, Bessemer Ventures, IVP, D1 Capital и Eurazeo. Звезда французского футбола Антуан Гризманн и бывший английский игрок Рио Фердинанд также являются инвесторами Sorare.

Теперь инвесторы оценивают Sorare в $4,3 млрд, что делает этот стартап самым дорогим частным технологическим проектом во Франции и одним из крупнейших в Европе.

Напомним

Цены на NFT резко выросли в начале этого года, а объем продаж в первой половине 2021 года достиг рекордных $2,5 млрд. Среди громких сделок — продажа произведения искусства цифрового художника Beeple на аукционе Christie’s за рекордные $69 млн, а также первого в истории твита генерального директора Twitter Джека Дорси за $2,9 млн.

Что такое NFT-токены

NFT — это цифровые токены, которые представляют собой право собственности на виртуальный предмет, например, произведение искусства. Право собственности отслеживается в блокчейне — цифровом журнале транзакций.